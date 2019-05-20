На Київщині горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Вчора, 19 травня, поблизу села Розкішна Ставищенського району горіло сміттєзвалище. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Київській області.
“19 травня о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району надійшло повідомлення про загоряння поблизу с. Розкішна”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальниками було встановлено, що горить сміття на площі 400 кв. м.
На допомогу було направлено сільських пожежних с. Гайсиха та екскаватор житлово-комунального підприємства.
О 18:58 пожежу локалізовано та повністю ліквідовано о 21:19.
Встановлюється причина пожежі.
Нагадаємо, у неділю о 22:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території державного підприємства “Вознесенське лісове господарство” у с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області.