В Киевской области горела свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Вчера, 19 мая, вблизи села Роскошная Ставищенского района горела свалка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
"19 мая в 17:20 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании вблизи с. Роскошная", - говорится в сообщении.
Спасателями было установлено, что горит мусор на площади 400 кв. м.
На помощь были направлены сельские пожарные с. Гайсиха и экскаватор жилищно-коммунального предприятия.
В 18:58 пожар локализован и полностью ликвидирован в 21:19.
Устанавливается причина пожара.
Напомним, в воскресенье в 22:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории государственного предприятия "Вознесенское лесное хозяйство" в с. Бугское Вознесенского района Николаевской области.