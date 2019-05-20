На Миколаївщині ліквідували лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У неділю о 22:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території державного підприємства "Вознесенське лісове господарство" у с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За викликом виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники спільно з працівниками лісгоспу пожежу площею 1 га о 22:53 локалізували, 23:25 – ліквідували. Завдяки спільній та злагодженій роботі вдалось швидко приборкати вогонь й не допустити його поширення на лісові насадження.
Ймовірна причина – підпал.
До гасіння задіювалось 8 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки ДСНС та 8 працівників ДП "Вознесенське ЛГ".
Нагадаємо, основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт.