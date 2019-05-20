В Николаевской области ликвидирован лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В воскресенье в 22:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории государственного предприятия "Вознесенское лесное хозяйство" в с. Бугское Вознесенского района Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По вызову выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели совместно с работниками лесхоза пожар площадью 1 га в 22:53 локализовали, 23:25 - ликвидирован. Благодаря совместной и слаженной работе удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения на лесные насаждения.
Предполагаемая причина - поджог.
К тушению задиювалось 8 человек личного состава, 2 единицы техники ГСЧС и 8 работников ГП "Вознесенское ЛГ".
Напомним, основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах остается нарушение правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, выжигание сухой растительности, несоблюдение мер пожарной безопасности при проведении полевых работ.