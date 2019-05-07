У ДСНС назвали основні причини виникнення пожеж в екосистемах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. Про це у вівторок заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.
"Як свідчить аналіз, основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт", - сказав Мельчуцький.
З його слів, поширенню лісових пожеж на великій площі сприяє і невиконання лісокористувачами заходів щодо створення мінералізованих смуг тощо.
"Неналежна організація на місцях захисту сільських населених пунктів, розташованих поблизу лісових масивів, у багатьох випадках ставить під загрозу поширення пожеж на помешкання громадян", - підкреслив заступник голови ДСНС.
Він додав, що недостатня кількість роз’яснювальних робіт серед населення "призводить до масового випалювання сухої рослинності та пожеж у лісових масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях".
Як повідомляв УНН, лише за перший квартал 2019 року на території України вже сталося понад 14 тисяч пожеж - половина від кількості пожеж, які відбуваються щорічно, цього року вони вже зачепили 14 тис. га.