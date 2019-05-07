У ДСНС назвали основні причини виникнення пожеж в екосистемах

КИЇВ. 7 травня. УНН. Основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. Про це у вівторок заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.