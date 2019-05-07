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У ДСНС назвали основні причини виникнення пожеж в екосистемах

У ДСНС назвали основні причини виникнення пожеж в екосистемах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. Про це у вівторок заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.

"Як свідчить аналіз, основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення правил пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт", - сказав Мельчуцький.

З його слів, поширенню лісових пожеж на великій площі сприяє і невиконання лісокористувачами заходів щодо створення мінералізованих смуг тощо.

"Неналежна організація на місцях захисту сільських населених пунктів, розташованих поблизу лісових масивів, у багатьох випадках ставить під загрозу поширення пожеж на помешкання громадян", - підкреслив заступник голови ДСНС.

Він додав, що недостатня кількість роз’яснювальних робіт серед населення "призводить до масового випалювання сухої рослинності та пожеж у лісових масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях".

Як повідомляв УНН, лише за перший квартал 2019 року на території України вже сталося понад 14 тисяч пожеж - половина від кількості пожеж, які відбуваються щорічно, цього року вони вже зачепили 14 тис. га.

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