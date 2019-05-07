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7 марта, 08:52 • 128551 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112885 просмотра

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В ГСЧС назвали основные причины возникновения пожаров в экосистемах

В ГСЧС назвали основные причины возникновения пожаров в экосистемах

Киев  •  УНН

 • 29921 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах остаются нарушение правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, выжигание сухой растительности, несоблюдение мер пожарной безопасности при проведении полевых работ. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по пожароопасной ситуации в Украине, передает корреспондент УНН.

"Как показывает анализ, основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах остаются нарушение правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, выжигание сухой растительности, несоблюдение мер пожарной безопасности при проведении полевых работ", - сказал Мельчуцький.

По его словам, распространению лесных пожаров на большой площади способствует и невыполнение лесопользователями мероприятий по созданию минерализованных полос и др.

"Ненадлежащая организация на местах защиты сельских населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, во многих случаях ставит под угрозу распространение пожаров на жилища граждан", - подчеркнул заместитель председателя ГСЧС.

Он добавил, что недостаточное количество разъяснительных работ среди населения "приводит к массовому выжиганию сухой растительности и пожаров в лесных массивах, на торфяниках и сельхозугодьях".

Как сообщал УНН, только за первый квартал 2019 года на территории Украины уже произошло более 14 тысяч пожаров - половина от количества пожаров, которые происходят ежегодно, в этом году они уже затронули 14 тыс. га.

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