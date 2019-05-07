В Україні за три місяці виникло пожеж, як за півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Лише за перший квартал 2019 року на території України вже сталося понад 14 тисяч пожеж - половина від кількості пожеж, які відбуваються щорічно, цього року вони вже зачепили 14 тис. га. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в екосистемах в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
"2019 рік почався більш пожежонебезпечним, аніж минулі роки. Якщо, скажімо, за рік відбувається до 30 тисяч пожеж, то в цьому році вже за перший квартал ми маємо понад 14 тисяч пожеж – фактично, половина від кількості пожеж, які відбуваються щорічно", - сказав віце-прем’єр.
Окрім того, за його словами, кількість територій, які цього року покрили пожежі, вже становлять приблизно 14 тис. га.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень пожежі в Україні забрали життя 22 людей.