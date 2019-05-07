В Україні за три місяці виникло пожеж, як за півроку

КИЇВ. 7 травня. УНН. Лише за перший квартал 2019 року на території України вже сталося понад 14 тисяч пожеж - половина від кількості пожеж, які відбуваються щорічно, цього року вони вже зачепили 14 тис. га. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в екосистемах в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.