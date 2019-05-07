В Украине за три месяца произошло пожаров, как за полгода

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 98500 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104193 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106998 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108321 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133656 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113731 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139200 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144852 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130267 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130321 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Украине за три месяца произошло пожаров, как за полгода

В Украине за три месяца произошло пожаров, как за полгода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Только за первый квартал 2019 года на территории Украины уже произошло более 14 тысяч пожаров - половина от количества пожаров, которые происходят ежегодно, в этом году они уже затронули 14 тыс. га. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.

"2019 год начался более пожароопасным, чем прошлые годы. Если, скажем, за год происходит до 30 тыс. пожаров, то в этом году уже за первый квартал мы имеем более 14 тыс. пожаров - фактически, половина от количества пожаров, которые происходят ежегодно", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, количество территорий, которые в этом году покрыли пожары, уже составляют примерно 14 тыс. га.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек.

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