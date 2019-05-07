В Украине за три месяца произошло пожаров, как за полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Только за первый квартал 2019 года на территории Украины уже произошло более 14 тысяч пожаров - половина от количества пожаров, которые происходят ежегодно, в этом году они уже затронули 14 тыс. га. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.
"2019 год начался более пожароопасным, чем прошлые годы. Если, скажем, за год происходит до 30 тыс. пожаров, то в этом году уже за первый квартал мы имеем более 14 тыс. пожаров - фактически, половина от количества пожаров, которые происходят ежегодно", - сказал вице-премьер.
Кроме того, по его словам, количество территорий, которые в этом году покрыли пожары, уже составляют примерно 14 тыс. га.
Как сообщал УНН, за прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек.