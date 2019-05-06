За минулий тиждень пожежі в Україні забрали життя 22 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Впродовж минулого тижня (з 29.04 по 05.05) пожежі в Україні забрали життя 22 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Ліквідовано 965 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 385 будівель і 36 од. техніки. На пожежах загинуло 22 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 182 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 319 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 34 особи.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 222 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 71 тис. 56 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.
Нагадаємо, пожежа у житловому багатоповерховому будинку у столиці знищила два балкони і зачепила ще чотири. Продуктами горіння отруївся чоловік, який був у квартирі, з балкону якої почалося загорання.