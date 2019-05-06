Пожежа у столичній багатоповерхівці знищила два балкони

КИЇВ. 6 травня. УНН. Пожежа у житловому багатоповерховому будинку у столиці знищила два балкони і зачепила ще чотири. Продуктами горіння отруївся чоловік, який був у квартирі, з балкону якої почалося загорання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.