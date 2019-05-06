Пожежа у столичній багатоповерхівці знищила два балкони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Пожежа у житловому багатоповерховому будинку у столиці знищила два балкони і зачепила ще чотири. Продуктами горіння отруївся чоловік, який був у квартирі, з балкону якої почалося загорання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.
Повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку на вулиці Волгоградській, 15, що в Солом’янському районі столиці, рятувальники отримали 5 травня о 22:06.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 3-му поверсі житлового будинку з розповсюдженням полум’я на кімнату цієї ж квартири, а також на 5 суміжних балконів.
"Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з палаючої квартири чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння, передали його працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації", - вказали у ДСНС.
О 22:37 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати на площі 40 кв. м, а о 23:01 – ліквідувати.
"Внаслідок пожежі 2 із 6-ти балконів згоріли повністю, в кімнаті вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю", - зазначили у відомстві.
Причина виникнення пожежі наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, у Києві через пожежу евакуювали людей.