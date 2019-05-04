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У Києві через пожежу евакуювали людей

У Києві через пожежу евакуювали людей

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві внаслідок пожежі рятувальники евакуювали жителів багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-центр ДСНС, передає УНН.

Вчора, 3 травня, о 22:13 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Кирилівській, 116 - А, що у Подільському районі, сталась пожежа. На місці вогнеборці встановили, що вогонь виник в одній із квартир на 2-му поверсі 7-поверхового житлового будинку. 

О 22:35 пожежу локалізували на площі 30 кв. м, а о 22:47 – ліквідували.

Під час гасіння пожежі, через сильне задимлення, вогнеборці евакуювали із верхніх поверхів та вивели на безпечну відстань 4–х мешканців.

Внаслідок пожежі пошкоджено побутову техніку, меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю в квартирі. Жертв та постраждалих немає, причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, двоє чоловіків, чиї тіла виявили в колекторі теплотраси у Києві після ліквідації пожежі, за попередньою інформацією, були безхатьками.

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