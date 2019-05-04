В Киеве из-за пожара эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве в результате пожара спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает УНН.
Вчера, 3 мая, в 22:13 спасателям поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Кирилловской, 116 - А, что в Подольском районе, произошел пожар. На месте пожарные установили, что огонь возник в одной из квартир на 2-м этаже 7-этажного жилого дома.
В 22:35 пожар был локализован на площади 30 кв. м, а в 22:47 - ликвидирован.
Во время тушения пожара, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали с верхних этажей и вывели на безопасное расстояние 4-х жителей.
В результате пожара повреждена бытовая техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок в квартире. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Напомним, двое мужчин, чьи тела обнаружили в коллекторе теплотрассы в Киеве после ликвидации пожара, по предварительной информации, были бездомными.