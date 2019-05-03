Двоє загиблих при пожежі у колекторі теплотраси у Києві були безхатьками – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Двоє чоловіків, чиї тіла виявили в колекторі теплотраси у Києві після ліквідації пожежі, за попередньою інформацією, були безхатьками. Про це повідомив відділ комунікації поліції столиці, передає УНН.
"Після того, як співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, у колекторі виявили два обгорілих тіла. За попередньою інформацією, це безхатьки, котрі там тимчасово проживали", - йдеться в повідомленні.
Співробітники поліції оглянули місце події та опитали свідків. Також для встановлення причини смерті тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.
Відомості про цей факт внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після завершення експертиз буде надана відповідна правова оцінка події.
Нагадаємо, тіла двох невідомих знайшли у колекторі теплотраси, де загорілося сміття, у районі Повітрофлотського шляхопроводу у Києві.