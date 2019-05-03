Двох невідомих знайшли мертвими у колекторі теплотраси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Тіла двох невідомих знайшли у колекторі теплотраси, де загорілося сміття, у районі Повітрофлотського шляхопроводу в столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.
Повідомлення про пожежу у колекторі рятувальники отримали 3 травня о 5:06.
На місці вогнеборці встановили, що під Повітрофлотським шляхопроводом в колекторі теплотраси горить сміття на площі 10 кв. м. О 5:58 пожежу було ліквідовано.
"Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків", - повідомили у ДСНС.
Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у центрі Львова іскри в колекторі прийняли за вибух.