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Двох невідомих знайшли мертвими у колекторі теплотраси

Двох невідомих знайшли мертвими у колекторі теплотраси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Тіла двох невідомих знайшли у колекторі теплотраси, де загорілося сміття, у районі Повітрофлотського шляхопроводу в столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.

Повідомлення про пожежу у колекторі рятувальники отримали 3 травня о 5:06.

На місці вогнеборці встановили, що під Повітрофлотським шляхопроводом в колекторі теплотраси горить сміття на площі 10 кв. м. О 5:58 пожежу було ліквідовано.

"Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків", - повідомили у ДСНС.

Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у центрі Львова іскри в колекторі прийняли за вибух.

Українські Національні Новини

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