У центрі Львова іскри в колекторі прийняли за вибух

"Вчора, близько 20:30 зі слів очевидців на площі Ринок 31 (щось – ред.) вибухнуло в каналізації - аж підкинуло люк, потерпілих немає", - спочатку на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.



Також, він зазначив, що на місці працювала газова служба та ДСНС.



Проте, в прес-службі Львівської міської ради розповіли, що там проблеми не з каналізацією, а комунікаційним колодязем.



"Ми з’ясовували ситуацію і нам повідомили, що це був не вибух і відповідні спеціалісти все обстежили, наразі там проблем не має. Сталося це в комунікаційному колодязі який на балансі "Укртелекому" там проходять їхні кабелі", - сказали в прес-службі.



Нагадаємо, у Львові, 12 лютого, на вулиці Івана Франка стався вибух під землею, через що вирвало каналізаційний люк.