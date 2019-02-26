У центрі Львова іскри в колекторі прийняли за вибух

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У центрі Львова не було вибуху у каналізації, і наразі проблем немає. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської міської ради.

"Вчора, близько 20:30 зі слів очевидців на площі Ринок 31 (щось – ред.) вибухнуло в каналізації - аж підкинуло люк, потерпілих немає", - спочатку на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Також, він зазначив, що на місці працювала газова служба та ДСНС.

Проте, в прес-службі Львівської міської ради розповіли, що там проблеми не з каналізацією, а комунікаційним колодязем.

"Ми з’ясовували ситуацію і нам повідомили, що це був не вибух і відповідні спеціалісти все обстежили, наразі там проблем не має. Сталося це в комунікаційному колодязі який на балансі "Укртелекому" там проходять їхні кабелі", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, у Львові, 12 лютого, на вулиці Івана Франка стався вибух під землею, через що вирвало каналізаційний люк.

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