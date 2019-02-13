У Львові стався вибух в каналізації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Львові, вчора, 12 лютого, на вулиці Івана Франка стався вибух під землею, через що вирвало каналізаційний люк. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.
"На вул. Івана Франка 24 відбувся вибух під землею, при якому вирвало каналізаційний люк, припускають що можливо газ.
Постраждалих немає, наразі призупинено рух трамваїв. На місці вибухотехнічна служба і газовики, вітрина аптеки пошкоджена також", - написав Зінкевич.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До вхідних дверей квартири приєднали шнур з гранатою
Нагадаємо, у Рівному, біля дверей приватного будинку, стався вибух.