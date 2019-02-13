У Львові стався вибух в каналізації

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Львові, вчора, 12 лютого, на вулиці Івана Франка стався вибух під землею, через що вирвало каналізаційний люк. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.