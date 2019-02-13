Во Львове произошел взрыв в канализации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во Львове, вчера, 12 февраля, на улице Ивана Франко произошел взрыв под землей, из-за чего вырвало канализационный люк. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
"На ул. Ивана Франко 24 произошел взрыв под землей, при котором вырвало канализационный люк, предполагают что возможно газ. Пострадавших нет, пока приостановлено движение трамваев. На месте взрывотехническая служба и газовики, витрина аптеки повреждена также", - написал Зинкевич.
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Напомним, в Ровно, возле двери частного дома, произошел взрыв.