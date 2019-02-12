У Рівному в дворі приватного будинку вибухнула граната

"До поліції сьогодні, 12 лютого, близько 2:20 повідомила 47-річна жителька обласного центру, що невідома особа перед вхідними дверима її будинку кинула вибуховий предмет. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник через незамкнену хвіртку зайшов на територію приватного будинку та кинув під вхідні двері невідомий вибуховий предмет", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху пошкоджено фасад, віконне скло вхідних дверей, частково плитку на сходах, навіс та вікно над дверима.

Під час вибуху у будинку перебувало подружжя та 15-річний син. Ніхто із них, на щастя, не постраждав.

За попередніми даними вибухнула граната РГД 5. Її уламки вилучили та відправили на експертизу.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у місті Рені Одеської області в ніч на 1 лютого у дворі житлового будинку вибухнула граната.



