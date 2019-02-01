В Одеській області у дворі житлового будинку вибухнула граната

"Сьогодні вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї одного з домоволодінь пролунав вибух, в результаті якого було пошкоджено вхідні двері будинку", - йдеться у повідомленні.



У ході огляду слідчо-оперативною групою поліції та вибухотехніками місця події були виявлені металеві та пластикові уламки, які, відповідно до попередніх висновків, є залишками гранати. Вилучене направили на експертизу.



За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Постраждалих немає.



Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який повідомив про мінування поїзду Київ-Фастів.