В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В городе Рени Одесской области в ночь на 1 февраля во дворе жилого дома взорвалась граната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений прогремел взрыв, в результате которого были повреждены входные двери дома", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра следственно-оперативной группой полиции и взрывотехниками места происшествия были обнаружены металлические и пластиковые обломки, которые, согласно предварительным выводам, являются остатками гранаты. Изъятое направили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Пострадавших нет.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сообщил о минировании поезда Киев-Фастов.