В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

"Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений прогремел взрыв, в результате которого были повреждены входные двери дома", - говорится в сообщении.



В ходе осмотра следственно-оперативной группой полиции и взрывотехниками места происшествия были обнаружены металлические и пластиковые обломки, которые, согласно предварительным выводам, являются остатками гранаты. Изъятое направили на экспертизу.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Пострадавших нет.



Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сообщил о минировании поезда Киев-Фастов.