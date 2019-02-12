В Ровно во дворе частного дома взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня ночью, в Ровно, возле двери частного дома произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"В полицию сегодня, 12 февраля, около 2:20 сообщила 47-летняя жительница областного центра, что неизвестный перед входной дверью ее дома бросил взрывной предмет. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник через незамкнутую калитку вошел на территорию частного дома и бросил под входные двери неизвестный взрывной предмет", - говорится в сообщении.
В результате взрыва поврежден фасад, оконное стекло входной двери, частично плитку на лестнице, навес и окно над дверью.
Во время взрыва в здании находились супруги и 15-летний сын. Никто из них, к счастью, не пострадал.
По предварительным данным взорвалась граната РГД 5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство - ред.). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Напомним, в городе Рени Одесской области в ночь на 1 февраля во дворе жилого дома взорвалась граната.