До вхідних дверей квартири приєднали шнур з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Житомирщині в багатоквартирному будинку замість ручки однієї з квартир було приєднано ручну гранату. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.
"Було встановлено, що до вхідних дверей однієї з квартир замість ручки було приєднано шнур з ручною гранатою "Ф-1" та підшивачем", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські обмежили доступ громадян до потенційно небезпечної території, а працівники вибухотехнічної служби розрядили боєприпас і вилучили його. Попередньо, граната бойова. Наразі слідчими підготовлено клопотання до суду про проведення експертного дослідження вилученого.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство – ред.) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліція встановлює обставини та осіб, причетних до вчинення вказаних протиправних дій.
Нагадаємо, сьогодні вночі, у Рівному, біля дверей приватного будинку стався вибух.