К входной двери квартиры присоединили шнур с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Житомирской области в многоквартирном доме вместо ручки одной из квартир была присоединена ручная граната. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
"Было установлено, что к входной двери одной из квартир вместо ручки были присоединены шнур с ручной гранатой "Ф-1" и подшивач", - говорится в сообщении.
Полицейские ограничили доступ граждан к потенциально опасной территории, а работники взрывотехнической службы разрядили боеприпас и изъяли его. Предварительно, граната боевая. Сейчас следователями подготовлено ходатайство в суд о проведении экспертного исследования изъятого.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий.
Напомним, сегодня ночью, в Ровно, возле двери частного дома произошел взрыв.