В центре Львова искры в коллекторе приняли за взрыв

"Вчера, около 20:30 по словам очевидцев на площади Рынок 31 (то - ред.) Взорвалось в канализации - вплоть подбросило люк, пострадавших нет", - сначала на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.



Также он отметил, что на месте работала газовая служба и ДСНС.



Однако, в пресс-службе Львовского городского совета рассказали, что там проблемы не с канализацией, а коммуникационным колодцем.



"Мы выясняли ситуацию и нам сообщили, что это был не взрыв и соответствующие специалисты все обследовали, пока там проблем нет. Произошло это в коммуникационном колодце который на балансе "Укртелекома" там проходят их кабели", - сказали в пресс-службе.



Напомним, во Львове, 12 февраля, на улице Ивана Франко произошел взрыв под землей, из-за чего вырвало канализационный люк.