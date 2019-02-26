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В центре Львова искры в коллекторе приняли за взрыв

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. В центре Львова не было взрыва в канализации, и теперь проблем нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.

"Вчера, около 20:30 по словам очевидцев на площади Рынок 31 (то - ред.) Взорвалось в канализации - вплоть подбросило люк, пострадавших нет", - сначала на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Также он отметил, что на месте работала газовая служба и ДСНС.

Однако, в пресс-службе Львовского городского совета рассказали, что там проблемы не с канализацией, а коммуникационным колодцем.

"Мы выясняли ситуацию и нам сообщили, что это был не взрыв и соответствующие специалисты все обследовали, пока там проблем нет. Произошло это в коммуникационном колодце который на балансе "Укртелекома" там проходят их кабели", - сказали в пресс-службе.

Напомним, во Львове, 12 февраля, на улице Ивана Франко произошел взрыв под землей, из-за чего вырвало канализационный люк.

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