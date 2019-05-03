Двух неизвестных нашли мертвыми в коллекторе теплотрассы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Тела двух неизвестных нашли в коллекторе теплотрассы, где загорелся мусор, в районе Воздухофлотского путепровода в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщение о пожаре в коллекторе спасатели получили 3 мая в 5:06.
На месте пожарные установили, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. В 5:58 пожар был ликвидирован.
"Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин", - сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в центре Львова искры в коллекторе приняли за взрыв.