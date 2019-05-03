Двое погибших при пожаре в коллекторе теплотрассы в Киеве были бездомными – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Двое мужчин, чьи тела обнаружили в коллекторе теплотрассы в Киеве после ликвидации пожара, по предварительной информации, были бездомными. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы, передает УНН.
"После того, как сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, в коллекторе обнаружили два обгоревших тела. По предварительной информации, это бездомные, которые там временно проживали", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Также для установления причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения об этом факте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После завершения экспертиз будет предоставлена соответствующая правовая оценка события.
Напомним, тела двух неизвестных нашли в коллекторе теплотрассы, где загорелся мусор, в районе Воздухофлотского путепровода в Киеве.