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Пожар в столичной многоэтажке уничтожил два балкона

Пожар в столичной многоэтажке уничтожил два балкона

Киев  •  УНН

 • 12654 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Пожар в жилом многоэтажном доме в столице уничтожил два балкона и задел еще четыре. Продуктами горения отравился мужчина, который был в квартире, с балкона которой началось возгорание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на улице Волгоградской, 15, что в Соломенском районе столицы, спасатели получили 5 мая в 22:06.

На месте пожарные установили, что пожар возник на балконе одной из квартир на 3-м этаже жилого дома с распространением пламени на комнату этой же квартиры, а также на 5 смежных балконов.

"Во время тушения пожара пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и с признаками отравления продуктами горения, передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - указали в ГСЧС.

В 22:37 пожар спасателям удалось локализовать на площади 40 кв. м, а в 23:01 - ликвидировать.

"В результате пожара 2 из 6-ти балконов сгорели полностью, в комнате огнем повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок", - отметили в ведомстве.

Причина возникновения пожара выясняются.

Напомним, в Киеве из-за пожара эвакуировали людей.

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