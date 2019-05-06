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За прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек

За прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек

Киев  •  УНН

 • 7317 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) пожары в Украине унесли жизни 22 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Ликвидировано 965 пожаров, спасено на пожарах 16 человек и не допущено уничтожение огнем 385 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибли 22 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 182 тыс. грн", - говорится в сообщении.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 319 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасено 34 человека.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 222 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 71 тыс. 56 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 14 человек.

Напомним, пожар в жилом многоэтажном доме в столице уничтожил два балкона и задела еще четыре. Продуктами горения отравился человек, который был в квартире, с балкона которого началось возгорание.

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