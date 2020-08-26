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Пожежі на Луганщині: уряд виділив 32,6 млн грн для сімей загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів України погодив проект розпорядження про надання допомоги для подолання наслідків негоди у Луганській області, зокрема, 32,6 млн грн передбачаються для сімей загиблих. Про це написав у Facebook нардеп Василь Мокан, передає УНН.

Пожежі на Луганщині: уряд виділив 32,6 млн грн для сімей загиблих

“Кабмін погодив проект розпорядження про надання фінансової допомоги з резервного фонду державного бюджету для подолання наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні поточного року в Луганській області. Зокрема, пропонується виділити Луганській ОДА 32,6 млн гривень для надання матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих”, — написав Мокан.

За його словами допомога виділятиметься у наступному розмірі:
— 200 тисяч гривень на кожного загиблого члена сім’ї;
— 50 тисяч гривень — кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми;
— 20 тисяч гривень — кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості.

Нагадаємо, за інформацією МВС, усі люди, які постраждали від пожеж у Луганській області на початку липня, отримали виплати та компенсації.

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