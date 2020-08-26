Пожежі на Луганщині: уряд виділив 32,6 млн грн для сімей загиблих

“Кабмін погодив проект розпорядження про надання фінансової допомоги з резервного фонду державного бюджету для подолання наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні поточного року в Луганській області. Зокрема, пропонується виділити Луганській ОДА 32,6 млн гривень для надання матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих”, — написав Мокан.

За його словами допомога виділятиметься у наступному розмірі:

— 200 тисяч гривень на кожного загиблого члена сім’ї;

— 50 тисяч гривень — кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми;

— 20 тисяч гривень — кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості.

Нагадаємо, за інформацією МВС, усі люди, які постраждали від пожеж у Луганській області на початку липня, отримали виплати та компенсації.