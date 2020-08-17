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Усі постраждалі від пожеж на Луганщині отримали компенсації – Аваков

Усі постраждалі від пожеж на Луганщині отримали компенсації – Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Усі люди, які постраждали від пожеж у Луганській області на початку липня, отримали виплати та компенсації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді у Президента України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що всі люди, які постраждали внаслідок пожеж на початку липня в Луганській області, отримали виплати та компенсації. Також, за його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу щодо встановлення обставин та винних у підпалі автомобіля програми “Схеми”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, на Луганщині повністю ліквідували пожежу та зазначили, що збитки орієнтовно становлять 450 млн гривень.

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