Усі постраждалі від пожеж на Луганщині отримали компенсації – Аваков

“Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що всі люди, які постраждали внаслідок пожеж на початку липня в Луганській області, отримали виплати та компенсації. Також, за його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу щодо встановлення обставин та винних у підпалі автомобіля програми “Схеми”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, на Луганщині повністю ліквідували пожежу та зазначили, що збитки орієнтовно становлять 450 млн гривень.