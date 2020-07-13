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Пожежа на Луганщині: збитки оцінюють у 450 млн гривень

Пожежа на Луганщині: збитки оцінюють у 450 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. На Луганщині повністю ліквідували пожежу та зазначили, що збитки орієнтовно складають 450 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

“Станом на 17:20 пожежу на території Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств Луганської області остаточно ліквідовано. Осередки тління та загроза загоряння відсутні”, — про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Він наразі відбув до Києва з метою вирішення питань компенсації втрат постраждалим та рідним загиблих від пожежі.

“Орієнтовний розмір збитків, завданих надзвичайною ситуацією тільки від втрати лісових насаджень, складає понад 450 млн гривень”, — додається у повідомленні.

Крім того, обліковані 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі, жоден з них не застрахований. Пожежею пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди у 41 домогосподарстві, знищено вщент 35 будинків у селі Смолянинове. Пошкоджено 15 та повністю зруйновано 49 будинків садівничого товариства № 5 “Озеро вовче” Новоайдарського району.

Внаслідок надзвичайної ситуації постраждало 223 особи, з яких 109 осіб зазнали матеріальної шкоди, 114 людей (з них 17 дітей) звернулись до швидкої медичної допомоги, лікарень міста Сєвєродонецька та смт Новоайдар із травмами, пов’язаними із дією уражених чинників надзвичайної ситуації. До гасіння пожежі, яка знищила 5 тис. га лісу, було залучено 294 одиниці техніки та 1425 людей особового складу ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції.

Нагадаємо, на території Новоайдарського району Луганської області ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави, яка виникла 6 липня.

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