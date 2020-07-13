Пожар в Луганской области: ущерб оценивается в 450 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Луганской области полностью ликвидировали пожар и отметили, что убытки ориентировочно составляют 450 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"По состоянию на 17:20 пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства Луганской области окончательно ликвидирован. Очаги тления и угроза возгорания отсутствуют", - об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
Он пока отбыл в Киев с целью решения вопросов компенсации потерь пострадавшим и родным погибших от пожара.
"Ориентировочный размер убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн гривен", - добавляется в сообщении.
Кроме того, учтены 76 домов, пострадавших в результате пожара, ни один из них не застрахован. Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 "Озеро вовче" Новоайдарского района.
Вследствие чрезвычайной ситуации пострадало 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились в скорую медицинскую помощь, больниц города Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации. К тушению пожара, который уничтожил 5 тыс. га леса, было привлечено 294 единицы техники и 1425 человек личного состава ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции.
Напомним, на территории Новоайдарского района Луганской области ликвидировано пожар лесного массива и сухой травы, который возникл 6 июля.