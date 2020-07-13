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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 82532 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105651 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112627 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102674 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102674 просмотра

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Пожар в Луганской области: ущерб оценивается в 450 млн гривен

Пожар в Луганской области: ущерб оценивается в 450 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 17084 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Луганской области полностью ликвидировали пожар и отметили, что убытки ориентировочно составляют 450 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"По состоянию на 17:20 пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства Луганской области окончательно ликвидирован. Очаги тления и угроза возгорания отсутствуют", - об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Он пока отбыл в Киев с целью решения вопросов компенсации потерь пострадавшим и родным погибших от пожара.

"Ориентировочный размер убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн гривен", - добавляется в сообщении.

Кроме того, учтены 76 домов, пострадавших в результате пожара, ни один из них не застрахован. Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 "Озеро вовче" Новоайдарского района.

Вследствие чрезвычайной ситуации пострадало 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились в скорую медицинскую помощь, больниц города Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации. К тушению пожара, который уничтожил 5 тыс. га леса, было привлечено 294 единицы техники и 1425 человек личного состава ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции.

Напомним, на территории Новоайдарского района Луганской области ликвидировано пожар лесного массива и сухой травы, который возникл 6 июля.

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