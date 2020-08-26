Пожары в Луганской области: правительство выделило 32,6 млн грн для семей погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины согласовал проект распоряжения об оказании помощи для преодоления последствий непогоды в Луганской области, в частности, 32,6 млн грн предусматриваются для семей погибших. Об этом написал в Facebook нардеп Василий Мокан, передает УНН.
"Кабмин согласовал проект распоряжения о предоставлении финансовой помощи из резервного фонда государственного бюджета для преодоления последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июле текущего года в Луганской области. В частности, предлагается выделить Луганской ОГА 32,6 млн гривен для предоставления материальной денежной помощи семьям погибших", - написал Мокан.
По его словам помощь будет выделяться в следующем размере:
- 200 тыс. гривен на каждого погибшего члена семьи;
- 50 тыс. гривен - каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;
- 20 тыс. гривен - каждому пострадавшему, который получил травмы легкой тяжести.
Напомним, по информации МВД, все люди, которые пострадали от пожаров в Луганской области в начале июля, получили выплаты и компенсации.