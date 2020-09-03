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Пожежі на Харківщині та Луганщині: Шмигаль закликав оцінити збитки для виділення коштів на допомогу

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав голів Харківської та Луганської облдержадміністрацій якнайшвидше оцінити збитки від пожеж, щоб уряд на найближчому засіданні зміг виділити кошти на допомогу постраждалим. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Пожежі на Харківщині та Луганщині: Шмигаль закликав оцінити збитки для виділення коштів на допомогу

"Необхідно якомога швидше підрахувати збитки й підготувати розрахунки. Люди, які постраждали від пожеж, які залишилися без даху над головою, не повинні чекати по кілька тижнів через всілякі бюрократичні перепони", — сказав Шмигаль.

Відповідне доручення Прем’єр-міністр дав очільникам Харківської та Луганської ОДА, Міністру фінансів Сергію Марченку та Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку.

Повідомляється, що ситуація у зазначених областях окремо буде розглядатися на засіданні державної комісії з питань ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, господарі повністю знищених будинків під час пожеж на Луганщині та Харківщині отримають максимальну компенсацію — приблизно 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані.

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