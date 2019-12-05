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Пожежа в Одесі: чоловік всю ніч безкоштовно готував каву для рятувальників

Пожежа в Одесі: чоловік всю ніч безкоштовно готував каву для рятувальників

Київ • УНН

 • 12097 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України подякувало молодому чоловіку, який всю ніч безкоштовно готував каву для рятувальників, які приборкували страшну пожежу в одеському коледжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України у Facebook.

“Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно каву для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі”, — йдеться в повідомленні.

МВС України, подякувало йому за велике серце.

“Дякуємо Вам за велике серце! Бо справа ж не у ціні на чашку кави, справа у турботі про інших”, — підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, на місці пожежі в одеському коледжі тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в одеському коледжі, де сталась смертельна пожежа, триватимуть й вночі.

Нагадаємо, в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

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