Пожежа в Одесі: чоловік всю ніч безкоштовно готував каву для рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України подякувало молодому чоловіку, який всю ніч безкоштовно готував каву для рятувальників, які приборкували страшну пожежу в одеському коледжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України у Facebook.
“Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно каву для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі”, — йдеться в повідомленні.
МВС України, подякувало йому за велике серце.
“Дякуємо Вам за велике серце! Бо справа ж не у ціні на чашку кави, справа у турботі про інших”, — підкреслили в повідомленні.
Нагадаємо, на місці пожежі в одеському коледжі тривають слідчі дії.
Як повідомлялося, роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в одеському коледжі, де сталась смертельна пожежа, триватимуть й вночі.
Нагадаємо, в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.