Пожар в Одессе: мужчина всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей

"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе", - говорится в сообщении.

МВД Украины, поблагодарило его за большое сердце.

"Благодарим Вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, на месте пожара в одесском колледже проводятся следственные действия.

Как сообщалось, работы по разборке конструкций и поиску людей в одесском институте, где произошел смертельный пожар, будут продолжаться и ночью.

Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.