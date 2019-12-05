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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 75614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Пожар в Одессе: мужчина всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей

Пожар в Одессе: мужчина всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей

Киев  •  УНН

 • 12097 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство внутренних дел Украины поблагодарило молодого человека, который всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей, которые тушили страшный пожар в одесском колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе", - говорится в сообщении.

МВД Украины, поблагодарило его за большое сердце.

"Благодарим Вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, на месте пожара в одесском колледже проводятся следственные действия.

Как сообщалось, работы по разборке конструкций и поиску людей в одесском институте, где произошел смертельный пожар, будут продолжаться и ночью.

Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

Украинские Национальные Новости

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