Пожежа в одеському коледжі: пошуково-рятувальні роботи продовжаться й вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в одеському коледжі, де сталась смертельна пожежа, триватимуть й вночі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
“Сьогодні, 5 грудня 2019 року, тривають роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в будівлі на Троїцькій, 25, де вчора сталася масштабна пожежа. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи триватимуть вночі. Рятувальники забезпечені всім необхідним: харчуванням, пунктами обігріву, медичною допомогою”, — йдеться в повідомленні.
Так, рятувальники та комунальні служби міста проводять зрізання обвислих елементів конструкцій будівлі для забезпечення безпеки подальших робіт. Також розпочато розбір завалів через віконні прорізи на рівні 1-го і 2-го поверхів.
“Наразі проводиться розчищення з двох сторін: в центральній арці й лівому крилі, де розташовувався коледж. Вивезено понад 10 куб. м будівельних конструкцій. Триває відкачування води з підвалів. Вся територія освітлена в темний час доби”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники почали розбирати завали в одеському коледжі.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обвалення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.