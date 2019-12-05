Пожар в одесском колледже: поисково-спасательные работы продолжатся и ночью

"Сегодня, 5 декабря 2019 года, продолжаются работы по разборке конструкций и поиску людей в здании на Троицкой, 25, где вчера произошел масштабный пожар. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продлятся ночью. Спасатели обеспечены всем необходимым: питанием, пунктами обогрева, медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Так, спасатели и коммунальные службы города проводят срезку обвисших элементов конструкций здания для обеспечения безопасности дальнейших работ. Также начат разбор завалов через оконные проемы на уровне 1-го и 2-го этажей.

"Сейчас проводится расчистка с двух сторон: в центральной арке и левом крыле, где располагался колледж. Вывезено более 10 куб. м строительных конструкций. Продолжается откачка воды из подвалов. Вся территория освещена в темное время суток", - отмечается в сообщении.

Напомним, спасатели начали разбирать завалы в одесском колледже.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревшего строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.