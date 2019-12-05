Пожежа в одеському коледжі: тривають слідчі дії, призначені експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На місці пожежі в одеському коледжі тривають слідчі дії. Призначені судово-медичні та пожежно-технічна експертизи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Проводиться зовнішній огляд будівлі навчального закладу та прилеглої до неї території, вилучаються речові докази. Встановлюються та допитуються свідки і очевидці події”, — йдеться в повідомленні.
Також, триває подальший збір інформації стосовно осіб, місце знаходження яких наразі невідоме. “Надіслані запити до відповідних установ про надання інформації та копій документів, які стосуються діяльності Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, та допоможуть слідчим у об’єктивному і всебічному розслідуванні провадження. Призначені судово-медичні та пожежно-технічна експертизи”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, зафіксовано 31-го постраждалого внаслідок пожежі. Як повідомлялося раніше, одна з них померла у лікарні. Після отримання медичної допомоги семеро людей вже залишили медичні заклади.
"Встановлено місце знаходження жінки, 1981 р.н., зв’язок з якою був втрачений та вона вважалася зниклою. З нею все гаразд", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.