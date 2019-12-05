Пожар в одесском колледже: продолжаются следственные действия, назначены экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На месте пожара в одесском колледже проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Проводится внешний осмотр здания учебного заведения и прилегающей к ней территории, изымаются вещественные доказательства. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.
Также, продолжается дальнейший сбор информации в отношении лиц, место нахождения которых пока неизвестно.
"Отправленны запросы в соответствующие учреждения о предоставлении информации и копий документов, касающихся деятельности Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые помогут следователям в объективном и всестороннем расследовании производства. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, зафиксировано 31-го пострадавшего в результате пожара. Как сообщалось ранее, один из них скончался в больнице. После получения медицинской помощи семь человек уже покинули медицинские учреждения.
"Установлено место нахождения женщины, 1981 г.р., связь с которой была потеряна и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.