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Пожар в одесском колледже: продолжаются следственные действия, назначены экспертизы

Пожар в одесском колледже: продолжаются следственные действия, назначены экспертизы

Киев  •  УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На месте пожара в одесском колледже проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Проводится внешний осмотр здания учебного заведения и прилегающей к ней территории, изымаются вещественные доказательства. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.

Также, продолжается дальнейший сбор информации в отношении лиц, место нахождения которых пока неизвестно.

"Отправленны запросы в соответствующие учреждения о предоставлении информации и копий документов, касающихся деятельности Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые помогут следователям в объективном и всестороннем расследовании производства. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, зафиксировано 31-го пострадавшего в результате пожара. Как сообщалось ранее, один из них скончался в больнице. После получения медицинской помощи семь человек уже покинули медицинские учреждения.

"Установлено место нахождения женщины, 1981 г.р., связь с которой была потеряна и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

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