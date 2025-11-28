$42.190.11
Ексклюзив
08:06 • 3558 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 9166 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 10639 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 10418 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 8998 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 27669 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 25767 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 40592 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 45195 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23214 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Пожежа у Гонконгу: кількість загиблих зросла до 128

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу загинуло 128 осіб, ще 79 постраждали. Близько 200 осіб залишаються зниклими безвісти, кількість жертв може зрости.

Пожежа у Гонконгу: кількість загиблих зросла до 128

Кількість загиблих внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу зросло до 128, повідомили офіційні особи у п'ятницю, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Міністр безпеки Гонконгу Кріс Танг попередив на пресконференції в п'ятницю вдень за місцевим часом, що кількість загиблих може збільшитись, оскільки залишається близько 200 осіб, ситуація яких невідома.

Він додав, що внаслідок стихійного лиха постраждали щонайменше 79 людей.

Влада отримала 467 запитів про зниклих безвісти, з яких 39 було визнано загиблими.

Доповнення

Пожежа почалася в середині дня в середу в одній з восьми веж комплексу Wang Fuk Court у Гонконгу, швидко поширившись з однієї на іншу, оскільки бамбукові риштування, покриті сіткою, що стояли на місці під час ремонту, загоралися, поки не охопили сім будівель.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Гонконг