Пожежа у Гонконгу: кількість загиблих зросла до 128

Кількість загиблих внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу зросло до 128, повідомили офіційні особи у п'ятницю, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Міністр безпеки Гонконгу Кріс Танг попередив на пресконференції в п'ятницю вдень за місцевим часом, що кількість загиблих може збільшитись, оскільки залишається близько 200 осіб, ситуація яких невідома.

Він додав, що внаслідок стихійного лиха постраждали щонайменше 79 людей.

Влада отримала 467 запитів про зниклих безвісти, з яких 39 було визнано загиблими.

Доповнення

Пожежа почалася в середині дня в середу в одній з восьми веж комплексу Wang Fuk Court у Гонконгу, швидко поширившись з однієї на іншу, оскільки бамбукові риштування, покриті сіткою, що стояли на місці під час ремонту, загоралися, поки не охопили сім будівель.