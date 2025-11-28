Пожар в Гонконге: число погибших возросло до 128
Киев • УНН
В результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли 128 человек, еще 79 пострадали. Около 200 человек остаются пропавшими без вести, число жертв может возрасти.
Число погибших в результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128, сообщили официальные лица в пятницу, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Министр безопасности Гонконга Крис Танг предупредил на пресс-конференции в пятницу днем по местному времени, что число погибших может увеличиться, поскольку остается около 200 человек, ситуация которых неизвестна.
Он добавил, что в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 79 человек.
Власти получили 467 запросов о пропавших без вести, из которых 39 были признаны погибшими.
Дополнение
Пожар начался в середине дня в среду в одной из восьми башен комплекса Wang Fuk Court в Гонконге, быстро распространившись с одной на другую, поскольку бамбуковые леса, покрытые сеткой, стоявшие на месте во время ремонта, загорались, пока не охватили семь зданий.