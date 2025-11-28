Пожар в Гонконге: число погибших возросло до 128

$42.190.11
Эксклюзив
08:06 • 4478 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 9880 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 10942 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 10710 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 9434 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 27816 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 25877 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 40832 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 45422 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 23238 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 15166 просмотра
Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробностиVideo27 ноября, 23:31 • 9466 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 13936 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 13500 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 7490 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 4478 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 29711 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 40832 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 45422 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 37105 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 7708 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 32542 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 53301 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 86429 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 101728 просмотра
Пожар в Гонконге: число погибших возросло до 128

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли 128 человек, еще 79 пострадали. Около 200 человек остаются пропавшими без вести, число жертв может возрасти.

Пожар в Гонконге: число погибших возросло до 128

Число погибших в результате разрушительного пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128, сообщили официальные лица в пятницу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Министр безопасности Гонконга Крис Танг предупредил на пресс-конференции в пятницу днем по местному времени, что число погибших может увеличиться, поскольку остается около 200 человек, ситуация которых неизвестна.

Он добавил, что в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 79 человек.

Власти получили 467 запросов о пропавших без вести, из которых 39 были признаны погибшими.

Дополнение

Пожар начался в середине дня в среду в одной из восьми башен комплекса Wang Fuk Court в Гонконге, быстро распространившись с одной на другую, поскольку бамбуковые леса, покрытые сеткой, стоявшие на месте во время ремонта, загорались, пока не охватили семь зданий.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гонконг