Пожежа сталася в церкві на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Маріуполь Донецької області пожежа сталася в будівлі церкви “Покрови пресвятої Богородиці” Україниської православної церкви. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Донецької області.
Вчора, 6 листопада о 02:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в будівлі церкви “Покрови пресвятої Богородиці” Української православної церкви Київського патріархату по вулиці Олімпійська міста Маріуполь.
Внаслідок пожежі пошкоджено іконостас та пластикова обшивка стелі. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями.
Рятувальники ліквідували пожежу о 03:19.