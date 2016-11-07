Пожар произошел в церкви в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области пожар произошел в здании церкви "Покровы Пресвятой Богородицы" Украинской православной церкви. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Донецкой области.
Вчера, 6 ноября в 2:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании церкви "Покровы Пресвятой Богородицы" Украинской православной церкви Киевского патриархата по улице Олимпийская города Мариуполь.
В результате пожара повреждены иконостас и пластиковая обшивка потолка. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
Спасатели ликвидировали пожар в 3:19.