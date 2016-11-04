Пожежа сталася в складському приміщенні у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Києві в двоповерховому складському приміщенні, в якому знаходилися велика кількість горючих матеріалів, сталася пожежа. Внаслідок пожежі ніхто з осіб не постраждав, було врятовано двох осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
На місці пожежі було встановлено, що на території одного з підприємств міста у 2-х поверховому складському приміщенні, в якому знаходилися велика кількість горючих матеріалів, (поліграфія, вторинна сировина, столярні вироби) виникла пожежа, існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані складські приміщення.
Пожежу рятувальники локалізували о 06:44 та о 06:57 повністю ліквідували на площі 150 кв.м.
На місці події працювало 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 70 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.