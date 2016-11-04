Пожар произошел в складском помещении в Киеве

На месте пожара было установлено, что на территории одного из предприятий города в 2-х этажном складском помещении, в котором находились большое количество горючих материалов, (полиграфия, вторичное сырье, столярные изделия) возник пожар, существовала угроза распространения огня на рядом расположенные складские помещения.

Пожар спасатели локализовали в 6:44 и в 6:57 полностью ликвидирован на площади 150 кв.м.

На месте происшествия работало 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 70 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается, в результате пожара никто не пострадал.