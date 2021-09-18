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Повністю вакцинованих від COVID-19 українців 5,1 мільйона

Повністю вакцинованих від COVID-19 українців 5,1 мільйона

Київ • УНН

 • 15322 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 5,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 11,3 мільйона щеплень, з них за останню добу на 7,85% більше, ніж напередодні - понад 132 тисячі, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"132 559 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 17 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані - 54 290 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них отримали одну дозу – 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 362 214 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.

І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.

Українські Національні Новини

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