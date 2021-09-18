Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев 5,1 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,3 миллиона прививок, из них за последние сутки на 7,85% больше, чем накануне - более 132 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"132 559 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 17 сентября 2021 года. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированы - 54 290 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 890 мобильных бригад, 2948 пунктов прививки; 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу - 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 362 214 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы прививки первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%. В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения.
И такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.