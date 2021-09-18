Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев 5,1 миллиона

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,3 миллиона прививок, из них за последние сутки на 7,85% больше, чем накануне - более 132 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.