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29 березня, 17:57 • 193556 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 247727 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 216569 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 253269 перегляди

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29 березня, 07:30 • 223507 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 177894 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 175353 перегляди

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28 березня, 16:27 • 156090 перегляди

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Повітряні Сили знищили вночі 24 із 29 "шахедів"

Повітряні Сили знищили вночі 24 із 29 "шахедів"

Київ • УНН

 • 3158918 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Повітряні Сили уночі збили 24 ворожі дрони-камікадзе із 29 запущених ворогом. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сих, передає УНН

Деталі

Зазначається, що у ніч на 5 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (з мису Чауда - у Криму).

Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу - Генштаб

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