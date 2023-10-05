Повітряні Сили знищили вночі 24 із 29 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Повітряні Сили уночі збили 24 ворожі дрони-камікадзе із 29 запущених ворогом. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сих, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 5 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (з мису Чауда - у Криму).
Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.
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