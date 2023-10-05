Военно-воздушные силы уничтожили ночью 24 из 29 "шахедов"
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Воздушные силы ночью сбили 24 вражеских дрона-камикадзе из 29 запущенных врагом. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 5 октября оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа «Shahed» с южного направления (с мыса Чауда - в Крыму).
Всего зафиксировано пуски 29 ударных БпЛА.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с Силами обороны Украины, уничтожено 24 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
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